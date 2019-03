Prestes a completar 150 jogos pelo Cruzeiro, Dedé comemora marca ‘muito especial’

O Cruzeiro enfrenta o Tombense neste domingo, no Mineirão, às 16 horas, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O encontro pode marcar a 150ª partida do zagueiro Dedé pelo time azul. Segundo o jogador, a marca é “importante, gratificante e muito especial”.

Após o treino da manhã deste sábado, Dedé comentou a possibilidade de estar em campo: “Isso vai se tornar histórico para mim, heroico também e motivo de muita comemoração. Se Deus quiser, nesse jogo em que eu completar 150 jogos, eu possa fazer uma excelente partida e quem sabe marcar um gol”.

O zagueiro de 30 anos estreou pelo Cruzeiro em 2013, na vitória de 4 a 0 sobre o Resende, pela segunda fase da Copa do Brasil daquele ano. Desde então, Dedé passou por uma série de lesões e cirurgias, mas pôde conquistar importantes títulos com a camisa cruzeirense: dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e dois Campeonatos Mineiros (2014 e 2018).

Suspenso na vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Huracán (ARG), pela Copa Libertadores, o camisa 26 se diz preparado para a próximas partidas do Cruzeiro: “Fiquei 15 dias sem jogos e pude trabalhar bastante: academia, campo, tudo. Estou me sentindo bem e preparado para continuar nessa sequência de jogos. Teremos o Tombense e, quarta-feira, se Deus quiser, a minha estreia na Libertadores, sendo muito positiva, do jeito que o Cruzeiro estreou, com pé direito e vitória”.

Na partida diante do Tombense, o técnico Mano Menezes deve preservar alguns titulares, em virtude da maratona de jogos. Como não atua desde o dia 24 de fevereiro, Dedé deve ser a atração da equipe cruzeirense. A ideia é que o zagueiro adquira ritmo para chegar em melhores condições no confronto contra o Deportivo Lara (VEN), na próxima quarta, às 19h15, no Mineirão, pela Copa Libertadores.