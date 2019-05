Pressionado, Flamengo pega o São Paulo no Morumbi

Ainda sem apresentar o futebol de que se espera nessa temporada, o Flamengo terá mais um teste para espantar a desconfiança e as incertezas que cercam o elenco. Neste domingo, às 16 horas, o time rubro-negro enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma vitória diante do Flamengo significa mais um passo da estratégia traçada por Cuca para o início do Campeonato Brasileiro. O treinador do São Paulo quer uma arrancada, com o maior número possível de pontos, antes da parada para a Copa América. O clube pode alcançar a terceira vitória seguida neste domingo, depois dos triunfos sobre Botafogo e Goiás. Essa sequência é um feito inédito para o clube desde 2011, oito anos atrás. Naquele ano, o clube era dirigido por Paulo César Carpegiani. Foto: Rubens Chiri / SPFC

A grande ausência é o zagueiro Arboleda, que sofreu estiramento muscular na coxa esquerda. Seu substituto será Anderson Martins. O titular tem sido um dos destaques do time, principalmente no jogo aéreo. A boa notícia para o treinador é o retorno de Liziero, recuperado de lesão muscular.

Já o estrelado e caro elenco do Flamengo tem sido inconstante e ainda não foi capaz de agradar sua torcida nesta temporada. Repleto de jogadores talentosos, o time rubro-negro oscila demais e não consegue manter um padrão, de modo que chega a mostrar um bom futebol em partes de alguns jogos apenas.

Foi campeão estadual, mas corre risco de ser eliminado ainda na primeira fase da Copa Libertadores e não mostra regularidade no início do Brasileirão. Estreou com vitória sobre o Cruzeiro no Rio, em um jogo com dois tempos distintos, e perdeu o confronto seguinte para o Inter, em Porto Alegre.

Sem o bom futebol e os resultados esperados, o cenário atual é de ebulição. O técnico Abel Braga está na berlinda e procurou ter conversas longas com o elenco antes dos últimos treinamentos. O técnico, apesar de seu bom aproveitamento até aqui – quase 70% – pode até ser demitido em caso de um mau resultado no Morumbi.