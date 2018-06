Presidente francês diz que só irá à Copa se seleção avançar às semifinais

Poucas horas antes da estreia da seleção francesa na Copa do Mundo, o presidente Emmanuel Macron afirmou que só vai viajar até a Rússia se a equipe do seu país alcançar as semifinais. A França vai enfrentar a Austrália neste sábado, às 7 horas (horário de Brasília).

Longe do Mundial na primeira fase, Macron fez uma visita ao time há dez dias na cidade de Clairefontaine, onde a seleção se preparava, antes da viagem até a Rússia. No local, ele manifestou apoio aos jogadores e à comissão técnica e mostrou otimismo quanto às chances de a seleção nacional conquistar o título.

“O que importa é que estamos todos dando suporte à equipe. É um grupo jovem. Toda uma geração de futebol está por trás desse time”, declarou o presidente, na ocasião.

Mas o time francês não ficará “órfão” de lideranças políticas em sua estreia, em Kazan. Ex-presidente do país, Nicolas Sarkozy estará nas tribunas do estádio, segundo anunciou a Fifa neste sábado. Sarkozy, que foi presidente francês entre 2007-2012, é um conhecido fã de futebol.

O duelo entre França e Austrália vai abrir o Grupo C da Copa do Mundo, nesta manhã (pelo horário de Brasília). Peru x Dinamarca, pela mesma chave, vão se enfrentar ainda neste sábado, às 13 horas.