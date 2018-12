Presidente do Santos diz que poderá tentar contratar Valdivia se Sampaoli pedir

Foto: Ivan Storti - Santos FC

Conhecido do torcedor brasileiro, principalmente dos palmeirenses, o meia Jorge Valdivia pode retornar ao Brasil. O presidente do Santos, José Carlos Peres, afirmou que pretende se esforçar bastante caso o técnico Jorge Sampaoli peça a contratação do jogador, que está no Colo-Colo e foi um dos homens de confiança do treinador na seleção chilena.

“Valdivia é muito amigo do Sampaoli e isso também é importante. Se Sampaoli pedir, faremos um esforço para trazer. Condições ele tem de sobra, mas deixo claro que ainda não conversamos com o jogador sobre a possibilidade de chegar ao Santos”, disse Peres, em entrevista ao jornal chileno La Cuarta.

O mandatário santista contou que Sampaoli não chegou a falar com ele sobre reforços, mas tem acompanhado o desempenho de Valdivia, que tem contrato com o Colo-Colo até dezembro do ano que vem.

“Sabemos que Valdivia está vigente como jogador, tem jogado muito bem no Colo-Colo e pudemos ver isso na Libertadores. Creio que há outros clubes que o acompanham. Vocês sabem que trouxemos Sampaoli, é um técnico de grande trajetória e que neste momento está vendo nosso elenco para saber com quais jogadores ficará”, explicou Peres.

O comandante argentino já foi apresentado como novo técnico do Santos, mas iniciará os trabalhos no clube apenas em janeiro. Quanto a Valdivia, o chileno chegou a negociar com o time da Vila Belmiro em 2017, mas as conversas não evoluíram. Ele defendeu o Palmeiras em duas passagens. Na primeira, entre 2006 e 2008, foi campeão paulista em 2008. Depois retornou em 2010 e ficou até 2015. Neste período foi campeão da Copa do Brasil (2012 e 2015) e da Série B do Brasileiro (2013).