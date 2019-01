Presidente do Grêmio promete reposições no elenco e conquistas em 2019

Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, usou as redes sociais para mandar um aviso para os torcedores do clube no primeiro dia do ano. O dirigente procurou tranquilizar a torcida pela saída de alguns jogadores e demonstrou otimismo para o futuro do clube.

“2019 será um ano de novas conquistas. O Grêmio é um time estruturado financeiramente e vai fazer frente aos clubes mais ricos do país e sul-americanos. Vamos disputar todos os campeonatos”, disse Bolzan.

O presidente fez questão de enumerar os títulos conquistados pelo time gaúcho nos últimos anos para defender o trabalho que está desenvolvendo. “Em 2015, éramos um clube desacreditado, com enormes dificuldades. Tomamos atitudes e chegamos ao terceiro lugar no Brasileiro. Fomos campeões da Copa do Brasil em 2016, da Libertadores em 2017 e em 2018 voltamos a retomar a hegemonia do Campeonato Gaúcho.”

O dirigente disse que as perdas do goleiro Marcelo Grohe para o futebol árabe, de Ramiro para o Corinthians, além das saídas de Cícero, Douglas e Bressan serão repostas. “Sabíamos que, com o tempo, haveria uma transição. É impossível manter um elenco em alto nível o tempo inteiro. A transição poderia ser, e anunciamos isso quando acabamos o Brasileiro, de uma maneira mais dura, poderia ser de maneira mais tranquila e poderia ser mais moderada. Até o presente momento, o Grêmio está mantendo praticamente seu elenco.”

O volante Romulo, o lateral-esquerdo Emmanuel Mas (Boca Juniors), o centroavante Felipe Vizeu (Udinese), o meia Thiago Neves (Cruzeiro) e o goleiro Everson (Ceará) são alguns dos jogadores pretendidos para a nova temporada.

O elenco do Grêmio retorna das férias na quinta-feira. O primeiro jogo oficial do ano será contra o Novo Hamburgo, dia 20, pelo Campeonato Gaúcho.