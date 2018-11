Presidente do Flu faz apelo e pede apoio total da torcida em semana decisiva

Enquanto alguns clubes começam a planejar a próxima temporada, o Fluminense ainda tem duas missões na sua semana mais importante em 2018. O time das Laranjeiras busca uma vaga na final da Copa Sul-Americana e luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento de total tensão, o presidente Pedro Abad fez um apelo para o torcedor.

“Gostaria de mandar uma mensagem para o torcedor. Estamos vivendo uma semana fundamental para o clube nesses cinco dias, temos uma missão muito importante nesta quarta-feira e no domingo e gostaríamos de pedir aos torcedores, apoio total ao time. Críticas sempre são bem vindas, mas estamos em uma cruzada que é fundamental”, disse o dirigente.

Abad pediu para que os problemas financeiros e políticos sejam deixados de lado neste momento, cobrando união de todos pelo Fluminense. “Esqueça tudo que não for relacionado ao que acontece dentro de campo, vamos apoiar o time, o clube precisa do torcedor nesse momento, é muito importante a presença do torcedor nesse momento, a torcida é o maior patrimônio do clube e o Fluminense precisa do torcedor tricolor.”

O presidente apontou que os problemas financeiros foram a principal razão para a turbulência dentro e fora de campo no Fluminense, que está com os salários atrasados. “São vários problemas que aconteceram no ano, penhoras, questões trabalhistas e não vendemos nenhum atleta, infelizmente. Isso é algo que faz parte do clube, é natural que impacte no caixa.”

O Fluminense enfrenta o Atlético-PR, nesta quarta-feira, no Maracanã, e precisa reverter o placar de 2 a 0 do primeiro duelo em Curitiba para alcançar a decisão da competição sul-americana.

No domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe necessita de um empate com o América-MG para fugir da zona do rebaixamento. Esse decisivo confronto também está marcado para o Maracanã.