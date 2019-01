Presidente do Atlético-MG assegura permanências de Luan e Elias em 2019

Luan vai permanecer no Atlético Mineiro em 2019. Embora o jogador interesse ao Corinthians e o próprio atleta tenha declarado que ficou “balançado” com a oferta recebida, o presidente do time alvinegro, Sérgio Sete Câmara, assegurou que o atacante não será negociado em 2019. O dirigente revelou ter se reunido na manhã desta terça-feira e acertado a permanência do jogador.

O Atlético-MG, inclusive, comemorou nas redes sociais a permanência de Luan: “Ele fica!”, publicou. O atacante chegou ao clube em 2013 e fez parte de campanhas importantes, como as conquistas da Copa Libertadores daquele ano e da Copa do Brasil de 2014. No último domingo, brilhou na goleada por 5 a 0 sobre o Boa, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, e foi ovacionado pelos torcedores presentes ao Independência.

“Luan é jogador do Atlético, com contrato até abril de 2022. Posso garantir a você que dificilmente ele vai sair daqui, pelo menos neste ano de 2019. Eu tive uma conversa com ele hoje pela manhã. Expliquei para ele da necessidade que nós temos dele aqui neste ano importante para o Atlético. Queria tranquilizar o torcedor atleticano que, para o Luan sair do Atlético, teria que ser por uma negociação irrecusável”, afirmou Sette Câmara em vídeo publicado no canal do clube no YouTube.

As conversas para uma possível saída de Luan se iniciaram em dezembro com o Corinthians. E os atacantes Clayson e Romero, em diferentes momentos, chegaram a ter seus nomes oferecidos ao Atlético-MG para uma possível negociação.

O dirigente também garantiu que o clube tem interesse na permanência de Elias. O volante está na mira do Internacional e haveria um cenário de insatisfação por ainda não ter recebido uma oferta para renovação do seu contrato, válido até 30 de janeiro de 2020.

“A gente recebe sondagens, mas o Elias tem contrato em vigor até 30 de janeiro de 2020. O jogador interessa, obviamente, a outros clubes, mas, como eu disse, vai cumprir seu contrato aqui. Isso não impede que a gente possa, oportunamente, sentar com seus procuradores negociando até uma prorrogação deste contrato. O que importa dizer é que o Elias vai permanecer aqui no Atlético nesta temporada de 2019 e tenho certeza que vai nos ajudar a ter uma campanha vitoriosa”, disse Sette Câmara.