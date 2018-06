Presença de convidados em treino tira privacidade planejada e revela time de Tite

A decisão da comissão técnica da seleção brasileira de apostar na privacidade dos treinos fechados na preparação para a Copa do Mundo enfrentou um contratempo logo no primeiro trabalho desse tipo em Sochi, na Rússia. Nesta quarta-feira, um dos convidados presentes ao treino da tarde (no horário local) da equipe publicou vídeos nas redes sociais da atividade, revelando inclusive a formação titular que Tite prepara para a estreia contra a Suíça, domingo, em Rostov.

Em ação que será praxe durante quase toda a fase final da preparação do Brasil para a Copa, em Sochi, a comissão de Tite optou por liberar apenas os 20 minutos finais do treinamento desta quinta-feira. Mas vídeos nas redes sociais publicados por um dos convidados mostram a repetição da escalação do quarteto ofensivo que se destacou no triunfo por 3 a 0 sobre a Áustria no último domingo, no amistoso final da equipe antes do Mundial.

Tite evitou confirmar em entrevistas recentes, mas testou a equipe com: Alisson; Danilo, Thiago Alves, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Philippe Coutinho; Willian, Gabriel Jesus e Neymar. E esse também deverá ser o time escalado diante da Suíça. Além disso, nos vídeos é possível ver cruzamentos de Marcelo e uma jogada construída que termina com passe de Willian para a conclusão de Gabriel Jesus.

A possibilidade de a privacidade do treino ser frustrada parecia real antes mesmo do início da atividade, quando foi possível ver pessoas circulando pelas sacadas dos apartamentos localizados ao lado do campo onde a seleção trabalhou em Sochi.

A seleção brasileira voltará a treinar nesta quinta-feira, em nova atividade a ser acompanhada por apenas 20 minutos pela imprensa. O trabalho de sexta será totalmente fechado em Sochi, enquanto o de sábado ocorrerá na Arena Rostov, palco do duelo com a Suíça, com apenas 15 minutos abertos.