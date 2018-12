Preparador físico assume como técnico do Leão

Sandro Lima será o treinador do União Barbarense na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O profissional, que era preparador físico do clube, assume o lugar de Rodrigo Rojas, o Cebola, demitido. A promoção de Lima foi criticada pelo presidente eleito Daniel de Castro, o Gordo, que soube da informação pela reportagem, nesta segunda-feira.

“Tá brincando”, afirmou Gordo ao ser avisado pelo LIBERAL. O mandato dele terá início no dia 1º de janeiro, dois dias antes da estreia do União na Copinha. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Até onde ele sabia, Lima estava interinamente no cargo de treinador, devido à demissão de Rojas. No entanto, nesta segunda, o diretor de futebol Augusto Melo disse ao LIBERAL que efetivou o preparador.

“Analisando o perfil do Sandro, a parte de gestão, que é o principal, que a gente precisa hoje, acabei optando por ele. Por parte de grupo também, que ele já tem conhecimento”, declarou.

Para o presidente eleito, a decisão de Melo é um “tiro no pé”. “Eles querem trocar? Beleza. Não tem problema. Mas daí vai e coloca o preparador físico como técnico. Piada”, comentou Gordo.

Melo chegou ao alvinegro sob indicação de um grupo de investidores que tem custeado as despesas relacionadas à Copa São Paulo. Ele é o principal responsável pela condução dos trabalhos voltados para o torneio, que terá Santa Bárbara d’Oeste como uma das sedes.

O diretor dispensou Cebola na semana passada, sob o argumento de que o treinador pecava na gestão do elenco. Segundo ele, o técnico chegou a chamar um atleta de “verme” e “burro” durante um jogo-treino.

Cebola admitiu essa situação, mas ressaltou que tinha proximidade com esse jogador. “É um atleta que me liga direto. É um atleta que, para você ter ideia, quis sair junto [comigo]”.

PARCERIA

O treinador faz parte da Fut Talentos, empresa responsável pelas categorias de base do União. No entanto, a parceria termina ao fim deste ano, pois não haverá a extensão do contrato.

O presidente da Fut Talentos, Thiago Laurindo, apontou que a dificuldade na logística está entre os motivos da não renovação.