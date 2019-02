‘Precisamos elevar o nosso nível’, diz Daniel Alves antes de PSG encarar o United

Daniel Alves não se ilude com o fato de o Paris Saint-Germain ter avançado às oitavas de final da Liga dos Campeões como líder do Grupo C da competição, que também contou com o forte Liverpool (segundo colocado) e o perigoso Napoli (terceiro). O lateral-direito brasileiro deixou claro isso ao projetar o duelo de ida do mata-mata do torneio continental, nesta terça-feira, contra o Manchester United, às 18 horas (de Brasília), no estádio de Old Trafford, na Inglaterra.

Ao comentar sobre o jogo, o jogador enfatizou a necessidade de o PSG continuar evoluindo, independentemente de defender um teórico favoritismo contra a equipe inglesa. “Acho que temos de aprender com os erros cometidos durante a competição e não reproduzir os mesmos erros. Existem poucos jogos na Liga dos Campeões, então há pouco espaço para erros. Temos de capitalizar o que fazemos bem, porque temos grandes ambições nesta competição. Precisamos elevar nosso nível de desempenho, concentração, elevar nosso nível em duelos, mas sei que podemos fazê-lo e faremos isso”, afirmou o atleta, em entrevista ao site oficial do clube francês, nesta segunda-feira.

Daniel Alves lembrou que o time sofreu para se garantir nas oitavas de final, depois de ter iniciado esta Liga dos Campeões de maneira instável, com uma derrota, uma vitória e dois empates (ambos contra o Napoli) nos quatro primeiros jogos.

“Começamos com um resultado bastante negativo em Anfield (derrota por 3 a 2 para o Liverpool) e aumentamos o nosso nível na competição, quando tivemos de mostrar a todos a nossa capacidade e força. Na segunda partida contra o Liverpool, nós respondemos. Quando tivemos que ganhar fora de casa (contra o Estrela Vermelha, em Belgrado), fomos buscar o resultado (de 4 a 1). Conseguimos a qualificação e o primeiro lugar do grupo com o direito de jogar um jogo decisivo em casa nas oitavas de final. Isso é certamente uma vantagem, mas antes de tudo você precisa se concentrar no jogo de ida”, enfatizou.

O PSG só avançou às oitavas de final na última rodada do Grupo C, na qual goleou o Estrela Vermelha, na Sérvia, e o Liverpool despachou o Napoli com uma vitória por 1 a 0, na Inglaterra. Antes disso, a equipe de Neymar, agora desfalque por estar lesionado, também superou o time inglês por 2 a 1 na capital parisiense.

E a vitória sobre o Bordeaux por 1 a 0 no último sábado, em casa, pelo Campeonato Francês, foi destacada por Daniel Alves como importante e “bom para dar confiança”, pois a equipe vinha de uma derrota por 2 a 1 para o Lyon na competição. Porém, ele salientou que as dificuldades deverão ser bem maiores nesta terça-feira em Manchester.

“O que sentimos contra o Bordeaux não é o equivalente ao que vamos viver contra o Manchester United. Nós nos concentramos primeiro no Bordeaux, agora no Manchester. A exigência será totalmente diferente, será necessário estar perfeitamente concentrado até o final”, alertou.