Pouco após clube anunciar novo técnico, Leicester supera o Brighton pelo Inglês

O Leicester viveu um dia movimentado nesta terça-feira. Em um intervalo de poucas horas, o clube anunciou Brendan Rodgers como o seu novo treinador e o time venceu o Brighton por 2 a 1, em casa, subindo para a 11ª posição do Campeonato Inglês, com 35 pontos.

Ex-treinador do Liverpool, do qual foi demitido em outubro em 2015, Rodgers deixou o comando do Celtic, da Escócia, para voltar a dirigir uma equipe da elite do futebol da Inglaterra. Nas duas temporadas completas em que esteve à frente do time de Glasgow, ele conquistou o Campeonato Escocês, a Copa da Escócia e a Copa da Liga Escocesa, torneio que também ganhou neste atual ciclo 2018/2019 antes de aceitar a proposta do Leicester.

Rodgers foi contratado como substituto do francês Claude Puel, demitido no último domingo, e assistiu das tribunas no King Power Stadium o seu novo time abrir o placar nesta terça com um gol de Gray, aos 10 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Vardy ampliou para 2 a 0, aos 18, pouco antes de Pröpper descontar aos 21.

Ao ser questionado no palco do confronto sobre o seu novo desafio, Rodgers prometeu: “Darei a minha vida para que a torcida se sinta orgulhosa do seu clube. Juntos seremos mais fortes e estou ansioso para trabalhar com jogadores, funcionários e torcedores para dar os passos adequados para o time”.

Claude Puel não resistiu no cargo depois de o Leicester ter sido goleado por 4 a 1 pelo Crystal Palace, no sábado, também atuando em casa, pela rodada passada do Inglês, no qual o Brighton se manteve perto da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 27 pontos. O Southampton, 18º, encabeça a área de risco da tabela, com 24 pontos, mas poderá se igualar ao Brighton se bater o vice-lanterna Fulham, em casa, no complemento desta 28ª rodada.

Outro destaque do Inglês nesta terça-feira foi o Everton, que bateu o Cardiff por 3 a 0, no País de Gales, com dois gols de Sigurdsson, e assumiu a nona posição, com 36 pontos. O time galês é o 17º, com 25 pontos, logo acima da zona da degola.

Ainda nesta terça, o lanterna Huddersfield Town venceu o Wolverhampton por 1 a 0, em casa, e o Newcastle derrotou o Burnley por 2 a 0, também como mandante.