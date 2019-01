Pottker tem fratura no nariz confirmada e desfalca o Inter na segunda

O Internacional confirmou nesta quinta-feira que o atacante William Pottker sofreu uma fratura no nariz. O jogador contundiu-se no empate de quarta diante do Veranópolis, pelo Campeonato Gaúcho, e por isso será desfalque para o técnico Odair Hellmann no duelo com o Brasil de Pelotas, segunda-feira, no Beira-Rio.

Pottker foi atingido pelo cotovelo de Kaio, do Veranópolis, durante o empate por 1 a 1 de quarta. O adversário foi expulso e o jogador colorado precisou ser substituído por Neilton. Após ser submetido a exames, o atacante teve a fratura diagnosticada e passou por cirurgia no local.

Segundo a nota divulgada pelo Inter, Pottker permanecerá em repouso até domingo, o que veta sua presença no confronto diante do Brasil de Pelotas. Somente após a partida, o atacante será reavaliado para saber se pode voltar a trabalhar com os colegas.

Sem ele, há a possibilidade o próprio Neilton ganhar a vaga de titular para a partida de segunda. Rafael Sóbis, Wellington Silva e Patrick são outras possibilidades. O time colorado vive péssima fase neste início de temporada e precisa da vitória sobre o Brasil de Pelotas para se reerguer.