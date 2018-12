Pottker e Damião ficam fora de treino e são dúvidas no Inter; Dourado é poupado

O elenco do Internacional treinou na manhã desta quinta-feira, no CT do Parque Gigante, visando o seu jogo pela rodada final do Campeonato Brasileiro, em uma atividade que acabou não contando com os atacantes William Pottker e Leandro Damião e também não teve o volante Rodrigo Dourado.

Pottker reclama de um desconforto muscular na coxa direita e é considerado dúvida para enfrentar o Paraná, neste domingo, às 17 horas, no estádio Durival Britto, em Curitiba. O mesmo vale para Damião, que tenta se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. Já Dourado foi apenas poupado do treinamento.

Damião já ficou fora da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo, no Beira-Rio, onde o time colorado assegurou a conquista da terceira posição do Brasileirão, posto que lhe garante um posto na fase de grupos da Copa Libertadores de 2019.

Artilheiro do Inter nesta temporada, o atacante Nico López concedeu entrevista coletiva após o treinamento e festejou o bom desempenho com a camisa colorada. “Fui muito bem esse ano com a ajuda dos meus companheiros, com o crescimento do time, que lutou até o final pelo título. Temos um grande grupo. Um dos melhores grupo com os quais eu convivi”, ressaltou.

Com 68 pontos, o Inter não tem mais como alcançar o vice-líder Flamengo, que tem 72 pontos na vice-liderança, mas a equipe buscará uma vitória sobre o lanterna e rebaixado Paraná para alcançar a melhor campanha do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, iniciada em 2003.