Possível titular no sábado, Lee Seung-woo diz confiar em vaga da Coreia do Sul

Depois de perder para a Suécia na estreia da Copa do Mundo, na última segunda-feira, a Coreia do Sul deve ter mudanças para encarar o México neste sábado, em Rostov. Uma delas é a entrada do jovem atacante Lee Seung-woo, de apenas 20 anos, que garantiu estar pronto para ajudar a seleção de seu país.

“Desde que eu era uma criança, eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo pela Coreia do Sul”, declarou em entrevista coletiva nesta quarta-feira. “Se eu jogar contra o México, não será importante para mim marcar gol ou dar assistência. O que é importante é nos mantermos juntos como time e fazer o melhor para vencer.”

Seung-woo atuou nas divisões de base do Barcelona e hoje atua no Verona. É considerado uma das grandes promessas do futebol sul-coreano nos últimos tempos e espera poder ajudar sua seleção a deixar para trás a imagem ruim da estreia para buscar a classificação às oitavas de final.

“Nós podemos avançar às oitavas se nós acreditarmos no técnico e jogarmos bem nos próximos dois jogos. O time não perdeu a esperança depois da derrota. Nossos jogadores acreditam que podemos conseguir. Eu acredito nos jogadores e acredito na comissão técnica”, afirmou.

Para manter as chances de classificação, a Coreia do Sul precisa vencer o México. Se isso acontecer, precisaria ainda de uma vitória na última rodada diante dos atuais campeões da Alemanha, quarta-feira que vem, em Kazan.