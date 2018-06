Possível desmanche já preocupa o São Paulo na paralisação para a Copa do Mundo

A possível debandada de atletas do São Paulo entre a janela de transferências deste meio de ano e o final da temporada já está fazendo o clube se voltar para o mercado em busca de reforços. As prioridades estão definidas. A diretoria se mexe para se “defender” de possíveis baixas como as do zagueiro Rodrigo Caio, dos meias Cueva e Valdívia e do lateral-direito Militão. Já busca alguém para suprir a saída do atacante Marcos Guilherme, que já se despediu.

Os perfis são variados. No meio de campo, a aposta da comissão técnica do uruguaio Diego Aguirre é em atletas de velocidade e que possam atuar também como pontas. Essas são características desejadas também para uma opção a Marcos Guilherme na frente. Um dos nomes já sondados pelo São Paulo no final de 2017 e que pode voltar ao foco no Morumbi é Carlos Alberto, do Goiás.

No setor defensivo, a sondagem de opções para a lateral direita tem a ver com a situação ainda indefinida de Militão, que tem contrato até o final desta temporada, mas ainda sem perspectiva de renovação. Manchester City e Porto estão interessados. A zaga também já preocupa e Diego Aguirre quer opções experientes para suprir a possível saída de Rodrigo Caio. O técnico precisou abandonar o esquema com três zagueiros, considerado por ele o ideal no momento, desde que o defensor se machucou.

“É normal pensar em fazer algumas modificações. Alguns jogadores podem ir embora, serem vendidos, mas não muitos”, disse Diego Aguirre. “Não quero ter especulação até semana que vem, quando vamos ter a parada (para a Copa) e conversas com a diretoria”.