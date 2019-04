Possível acesso do XV faz Piracicaba ‘parar’ neste sábado

Piracicaba promete “parar” neste sábado. Cerca de 12,5 mil ingressos foram vendidos para o confronto entre XV de Piracicaba e Internacional de Limeira, que vão decidir, a partir das 19 horas, o acesso para o Campeonato Paulista da Série A1. A partida será no estádio Barão da Serra Negra, o palco do popular Nhô Quim.

Foto: Leonardo Moniz / Líder Esportes

O clima do jogo se estende também para fora do estádio. Na hamburgueria Le Pinguê Piracicaba, por exemplo, quem aparecer com a camisa do XV vai ganhar um chopp. A promoção vale apenas para este sábado.

No grupo XVzistas no Facebook, há centenas de comentários sobre o duelo, inclusive de pessoas tentando comprar ingresso, o que não é comum.

Segundo testemunhas, na manhã deste sábado, havia cerca de 600 torcedores na bilheteria do Barão. Teve quem ficou duas horas na fila até comprar entrada. No início desta tarde, os ingressos disponíveis para a torcida quinzista já tinham se esgotado.

XV e Inter vão se enfrentar pela partida de volta das semifinais da Série A2. Na partida de ida, houve empate em 0 a 0. O time que vencer neste sábado, então, avança para a final da competição e, consequentemente, conquista uma vaga na primeira divisão de 2020. O Nhô Quim não disputa a Série A1 desde 2016.