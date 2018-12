Português Nani diz que Modric não devia ter ficado ‘nem no Top 3’ da Bola de Ouro

O croata Luka Modric viveu em 2018 o principal ano de sua carreira. Vice-campeão da Copa do Mundo da Rússia, foi eleito o melhor jogador da competição, assim como o melhor da Europa e do Mundo, além de ter recebido a tradicional Bola de Ouro, da revista France Football. Para o português Nani, no entanto, o jogador não deveria sequer figurar entre os três primeiros desta premiação.

“Para mim, o Modric não deveria estar nem no Top 3 da Bola de Ouro”, opinou em entrevista ao jornal português Record. “Em sua posição, ele é um dos melhores. Mas, na verdade, não pode ganhar a Bola de Ouro na frente do Cristiano Ronaldo, do Messi, de Neymar e outros.”

O jogador de 32 anos, do Sporting, considerou que seu compatriota Cristiano Ronaldo, ex-companheiro de Modric no Real Madrid e atualmente na Juventus, deveria ter ficado com o troféu. “O Ronaldo teria sido o vencedor mais justo.”

Para Nani, Modric não é tão decisivo quanto Ronaldo. “Os melhores jogadores do mundo são os que desequilibram com seu jogo individual e fazem diferença em seus clubes. Foi isso que aconteceu com o Ronaldo, que até estava no mesmo time que ele (Modric). Só agora ele se transferiu para a Juventus, onde segue batendo recordes”, opinou.