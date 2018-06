Por ‘transtornos significativos’ no Fla-Flu, Fluminense rescinde com patrocinador

O Fluminense anunciou neste sábado o fim da parceria com um de seus patrocinadores. A empresa de plataforma de ensino Descomplica causou polêmica ao publicar comentários favoráveis ao Flamengo no clássico entre as equipes na última quinta-feira, vencido pelos rubro-negros por 2 a 0. Dois dias depois, o contrato entre ambas as partes foi rompido.

“Os episódios ocorridos durante o último Fla-Flu causaram transtornos significativos e inviabilizaram o propósito fundamental deste tipo de parceria – promover a conexão entre as marcas e os nossos torcedores. Zelar pelo respeito à nossa torcida e à nossa marca é premissa fundamental de nossas relações com qualquer entidade”, explicou o clube em nota.

A controvérsia aconteceu durante o clássico em Brasília. O Twitter da Descomplica pareceu provocar a torcida tricolor em pelo menos três oportunidades. “Vinícius Júnior está deixando os jogadores do Flu mais tortos do que árvore do Cerrado”, “time do Flu está jogando mais fechado que estômato em dia quente” e “jogar em Brasília no meio do ano é encarar a falta de umidade. Vamos acabar com essa secura de gols, Mengão!” foram alguns dos comentários publicados.

Como era de se esperar, os comentários geraram muita revolta na torcida, que cobrou uma posição do clube. A própria empresa procurou o Fluminense para se desculpar, de acordo com o comunicado divulgado pelo time carioca. “O Fluminense informa também que recebeu um pedido formal e presencial de desculpas da diretoria da empresa ainda nesta sexta-feira, gesto pelo qual o clube agradece.”