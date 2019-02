Por seleções, Conmebol muda jogos da Libertadores e pode afetar times brasileiros

Com o objetivo de ajudar as seleções nacionais nos amistosos de março (entre os dias 21 e 26), que servem de preparação para a Copa América, a Conmebol anunciou nesta segunda-feira uma mudança na tabela da Copa Libertadores. Toda a terceira rodada da fase de grupos, marcada inicialmente entre os dias 26 e 28 de março, foi alterada para uma semana depois, entre 2 e 4 de abril. Isso poderá causar problemas para alguns clubes brasileiros, que já têm jogos programados pelos Estaduais nestas datas.

“A alteração permitirá que as seleções disponham de todos os jogadores para os amistosos preparatórios para a Copa América e que os clubes tenham força máxima em todas as suas partidas”, justificou a Conmebol em um comunicado divulgado em seu site oficial, informando ainda que tal mudança no calendário da competição já estava prevista para ser analisada quando os jogos foram marcados.

Os clubes brasileiros que podem ser prejudicados são Flamengo e Palmeiras. No caso do clube carioca, se chegar na decisão da Taça Rio – o segundo turno do Campeonato Carioca -, a data estipulada pela Ferj é justamente o dia 3, uma quarta-feira, mesma data agora do duelo contra o Peñarol, do Uruguai, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com relação ao Palmeiras, a mudança do jogo contra o San Lorenzo, em Buenos Aires, de 26 de março para 2 de abril (terça-feira), pode atrapalhar a partida de volta das semifinais do Campeonato Paulista, caso avance até lá, prevista pela Federação Paulista de Futebol (FPF) para os dias 3 ou 4 de abril.

Confira as mudanças de data nos jogos dos clubes brasileiros:

San Lorenzo-ARG x Palmeiras – 26 de março para 2 de abril, às 19h15

Athletico-PR x Boca Juniors-ARG – 26 de março para 2 de abril, às 21h30

Internacional x River Plate-ARG – 27 de março para 3 de abril, às 19h15

Emelec-EQU x Cruzeiro – 27 de março para 3 de abril, às 21h30

Flamengo x Peñarol-URU – 27 de março para 3 de abril, às 21h30

Atlético-MG ou Defensor-URU x Zamora-VEN – 27 de março para 3 de abril, às 19h15

Universidad Católica-CHI x Grêmio – 28 de março para 4 de abril, às 19 horas