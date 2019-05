Por melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, Cruzeiro recebe Emelec

Apesar de já estar classificado para o mata-mata da Copa Libertadores, o Cruzeiro ainda tem um objetivo a cumprir: terminar com a melhor campanha da fase de grupos. Para isso, o time brasileiro precisa de uma vitória sobre o Emelec, do Equador, na última rodada do Grupo B, às 19h15 desta quarta-feira, no Mineirão.

No momento, a chave tem os brasileiros na ponta, com 15 pontos em cinco partidas e 100% de aproveitamento. Os equatorianos vêm logo na sequência, com seis pontos e saldo zerado, e também estariam garantidos nas oitavas de final. Em terceiro, portanto, indo para a Copa Sul-Americana, está o Deportivo Lara. Os venezuelanos somam cinco pontos e saldo negativo de cinco gols e encaram o Huracán, também às 19h15 desta quarta-feira, no estádio El Palacio, em Buenos Aires. Com apenas um empate e quatro derrotas, os argentinos não têm mais ambições continentais nesta temporada.

O técnico do Cruzeiro, Mano Menezes, fechou o treino desta terça-feira, não permitindo que a imprensa acompanhasse sequer os jogadores indo ao gramado. Uma alteração confirmada entre os titulares, porém, é a saída de Dedé, pendurado com dois cartões amarelos. Assim, Fabrício Bruno deve formar a dupla de zaga com Léo.

O lateral-direito Edilson entra no lugar de Orejuela. Na lateral-esquerda, a dúvida está entre Egídio e Dodô. No meio-campo, além dos volantes Henrique e Lucas Silva, são dadas como certas as presenças dos meias Robinho e Rodriguinho, faltando definir uma vaga entre David ou Rafinha.

Dentro do plano do técnico de poupar alguns jogadores, desta vez o experiente Fred, artilheiro da temporada com 16 gols (12 no Mineiro e quatro na Libertadores), deve ceder seu lugar para Sassá. Fred completou na vitória sobre o Goiás, por 2 a 1, domingo passado pelo Brasileiro, a sua 14.ª partida seguida.

O técnico não falou abertamente, mas quer vencer para não dar chance a ninguém tirar a melhor campanha do Cruzeiro. “O pessoal diz que eu sempre jogo para empatar. Mas desta vez acho que até o empate pode nos dar a liderança geral. É claro, que quem for escalado vai jogar para dar o máximo e para vencer”, comentou Mano.

O técnico espanhol Ismael Rescalvo vai para a segunda partida à frente do Emelec. Ele estreou perdendo por 3 a 1 para o Olmedo, sábado, em Riobamba, pelo Campeonato Equatoriano. Para esta partida, o time não poderá contar com o meia-atacante Billy Arce, que estaria afastado por conta de atos de indisciplina. O treinador projetou o duelo com os cruzeirenses de forma otimista.

“O mais importante é a gente se classificar. Enfrentamos um rival que é favorito, pois ganhou as cinco partidas, está em primeiro e vai jogar em seu estádio. Nós temos nossas armas. Somos uma equipe que seguramente vai dificultar as coisas para o Cruzeiro”, prometeu o comandante, com a vaga nas oitavas de final na mira.