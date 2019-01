Por ‘maior controle’, Conmebol assume geração de imagens da Libertadores

A partir deste ano, as transmissões de jogos da Copa Libertadores serão padronizadas e iguais em todas as emissoras que detêm os direitos da competição. Isso porque a Conmebol está assumindo a produção e transmissão das imagens. Assim, os diferentes canais de TV receberão o mesmo sinal, em movimento semelhante ao que acontece na Copa do Mundo. Outra novidade é que os jogos das quintas-feiras serão exclusivos para transmissão via Facebook.

“É um desafio muito grande e uma mudança conceitual gigante. Um sinal único, sem privilégio a nenhum detentor de direito. A produção é igual, independente do time. Existe uma padronização”, resumiu Fred Nantes, diretor de competições de clubes da Conmebol.

Segundo palavras da própria confederação, o novo modelo dá “maior controle do produto”. De acordo com a Conmebol, assistir a todas as partidas da mesma forma, independentemente do canal, “garante a imparcialidade e evita a edição tendenciosa das imagens”.

Do início da competição até a fase de oitavas de final, serão utilizadas de nove a 16 câmeras de TV por partida. Das quartas até a decisão, serão pelo menos 17 equipamentos. Haverá geração de imagens de bastidores, como nos vestiários, e entrevistas. “Queremos consistência na transmissão, e só conseguimos isso se tivermos câmeras nas mesmas posições em todos os jogos”, pontuou Nantes.

FACEBOOK – Os jogos da Libertadores serão realizados em três dias da semana. Na terça, as transmissões serão pela Fox Sports e SporTV. Às quartas-feiras, além das duas emissoras, a Globo poderá transmitir em canal aberto. Já as partidas de quinta terão transmissão exclusiva pelo Facebook.

A transmissão na rede social será gratuita ao público, mas é preciso ter uma conta. A transmissão poderá ser acessada a partir de qualquer um dos dez países que integram a Conmebol. Haverá narrações em espanhol e português.