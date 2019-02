Por decisões em casa, Robinho valoriza busca do Cruzeiro por liderança do Mineiro

Clássico valendo a liderança é o desafio do Cruzeiro contra o América-MG, neste domingo, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O meia Robinho, de volta ao time depois de se ausentar para fazer trabalho de reforço muscular, comentou sobre a importância do confronto para a sequência da equipe no campeonato.

“É mais um clássico valendo a liderança. Sabemos das dificuldades do campeonato e que muitas das decisões são resolvidas dentro de casa, como aconteceu na partida da final do Mineiro do ano passado, quando revertemos o placar do primeiro jogo. Terminar o primeiro turno na primeira colocação é importante porque nós iremos decidir em nossa casa, com o apoio da torcida”, ressaltou.

O jogador destacou ainda a força do América-MG nos clássicos, mas enfatizou que o Cruzeiro trabalhou para surpreender o time rival e que entrará forte em campo em busca de mais um triunfo. “Nunca tivemos jogos fáceis contra o América. Apesar de conseguirmos as vitórias, as partidas foram difíceis, com placares apertados. É uma equipe que entende a maneira do nosso time jogar”, analisou.

Cruzeiro vai alcançar a ponta se vencer o jogo, às 17h deste domingo, no Independência. As equipes estão empatadas com 14 pontos, mas o América-MG tem melhor saldo de gols e por isso está na primeira colocação.