Por condição física, Loss pode mandar Pedrinho para o banco

Mais uma vez, a condição física de Pedrinho virou assunto no Corinthians e o fato do atacante não conseguir jogar por 90 minutos pode fazer com que ele vá para o banco de reservas. O alerta foi dado pelo técnico Osmar Loss, que planeja fazer mudanças na equipe que vinha sendo escalada por Fábio Carille.

“Pedrinho eu conheço muito bem desde a base. Ele sempre tem uma dificuldade de manter o nível de intensidade quando o jogo se torna muito competitivo. Sou adepto de quando o jogador não tem condições de jogar os 90 minutos eu prefiro usar ele no decorrer do jogo”, disse o novo treinador do Corinthians.

“É uma situação que a gente tem que ficar avaliando constantemente com o setor de fisiologia para não cometer o erro. É muito complicado a gente entrar em campo com uma substituição pré-determinada”, complementou.

Na derrota por 1 a 0 para o Millonarios, quinta-feira, na Arena Corinthians, pela Libertadores, Loss tirou Pedrinho no segundo tempo. O curioso é que o atacante tem dito nas últimas entrevistas que possui condições de jogar 90 minutos, embora isso nunca tenha acontecido.

“Fiz uma sequência de seis jogos. Infelizmente não fiquei nenhum até final. Contra o Palmeiras, pude aguentar até os 42 (minutos do 2º Tempo). Contra o Millonarios, estava inteiro também. Venho trabalhando para isso, para ter oportunidades. Se eu for mantido, vou tentar dar conta do recado”, afirmou o garoto.

Para o jogo contra o Internacional, domingo, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Pedrinho não deverá jogar, mas já era previsto que ele teria um descanso, pela sequência de partidas que vinha fazendo. A definição da equipe para o confronto de domingo acontece no treino deste sábado. Desfalque certo é o volante Gabriel, suspenso.