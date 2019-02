Pochettino lamenta ausência de reforços no Tottenham: ‘Decepcionado’

O técnico Mauricio Pochettino se queixou da falta de reforços recebidos no Tottenham. De acordo com o treinador, novas adições ajudariam o time na briga pelo título do Campeonato Inglês.

“É claro que eu gostaria de fortalecer o elenco. Mas, se não conseguimos assinar com ninguém, eu preciso seguir com o projeto do clube”, resignou-se o treinador argentino neste sábado.

À frente do Tottenham desde maio de 2014, Pochettino não jogou a toalha, mas manteve a posição de que reforços ajudariam. Passadas 24 rodadas, o time de Londres está em terceiro lugar no torneio, com 54 pontos, contra 61 do Liverpool e 56 do Manchester City.

“Claro que estou decepcionado, porque estamos em uma posição muito boa e, talvez com a ajuda de alguns jogadores, poderíamos eliminar as desculpas de que não somos candidatos a ganhar o título. Mas estamos perto e vamos lutar até o final para terminar o mais alto possível na tabela”, afirmou o argentino.

Uma das frustrações do treinador foi não conseguir contar com o centroavante belga Michy Batshuayi que pertence ao Chelsea e foi emprestado ao Crystal Palace. O jogador viria para ser um possível substituto temporário do inglês Harry Kane, que machucou o tornozelo e só deve voltar a atuar no fim deste mês.