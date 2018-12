Pituco e amigos realizam jogo beneficente no sábado

O ex-futebolista Pituco Sacilotto e mais três amigos vão promover, neste sábado, um jogo beneficente no estádio Décio Vitta. Trata-se da quarta edição do Futebol Amigos Solidários. Marcada para as 9 horas, a partida visa arrecadar alimentos para entidades assistenciais de Americana. A entrada custa um quilo de alimento.

Americanense, Pituco já defendeu o Rio Branco e acumula passagens pelas divisões inferiores do futebol italiano. Ele realiza o evento em parceria com Gustavo Lahr Sacilotto, Neto Andreghetto e Gregorio Narbos Pessoa. Foto: Divulgação

A organização também recebe doações em dinheiro, por meio do site Vakinha, pelo link bit.ly/2Qs9QNe. O quarteto ainda conta com três pontos de arrecadação de cestas básica: Better Seguros (Rua Fortunato Faraone, 1149, Jardim Girassol), Plastimetal (Rua do Polyester, 188, Salto Grande) e Danny Cosméticos (Fernando Camargo, 475, Centro).

Segundo Pituco, o amistoso reunirá de 30 a 35 jogadores. “O jogo, realmente, vai ser entre amigos. Fiz alguns convites para o pessoal mais de Americana”, disse. O árbitro do confronto deverá ser o americanense José Henrique de Carvalho, vice-presidente da Comissão Estadual de Arbitragem da FPF (Federação Paulista de Futebol).

O evento acontece anualmente desde 2015 e, no ano passado, juntou cerca de duas toneladas de alimento.