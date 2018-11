Pikachu se diz ‘otimista’ para clássico e elogia mudança de esquema no Vasco

Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vasco volta a campo no sábado para encarar o Fluminense no Maracanã. Apesar do momento conturbado da equipe, o lateral Yago Pikachu analisou nesta quarta-feira o confronto e se disse “otimista” sobre as chances de vitória.

“Estamos otimistas e vamos fazer de tudo para vencer essa partida. Querendo ou não, o Fluminense é um adversário direto. Eles jogam e temos que estar atentos. Chegaremos bem preparados. Estamos tendo mais uma semana de trabalho para corrigir os erros que cometemos contra o Inter e manter o que fizemos de bom. Queremos os três pontos para sair de vez dessa zona de desconforto em que nos encontramos na tabela”, comentou.

Com 35 pontos, o Vasco ocupa a 14.ª colocação na tabela, a apenas um da Chapecoense, que abre a zona do rebaixamento. Por isso, a vitória no fim de semana é tão importante, e Pikachu se apoia na mudança de esquema tático implementada pelo técnico Alberto Valentim para confiar no resultado.

“O esquema mudou um pouco. Vínhamos jogando com três volantes e acabou entrando o Marrony, que possui mais velocidade. Estávamos com pouca gente chegando no ataque. Agora, jogando com dois jogadores abertos, eu na direita e o Marrony na esquerda, passamos a ter mais opções na frente. O Maxí não está mais isolado, como foi em outros jogos que disputamos. O importante é que estamos levando para o jogo aquilo que estamos treinando”, avaliou.

Para levar a melhor no sábado, porém, o Vasco precisará quebrar o jejum como visitante neste Brasileirão, afinal, ainda não venceu longe de seus domínios na competição. O time cruzmaltino ainda pode enfrentar um adversário com escalação alternativa, já que o Fluminense joga nesta quarta contra o Nacional, no Uruguai, pela Copa Sul-Americana, e deve chegar desgastado para o clássico.