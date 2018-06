Peru faz treino de reconhecimento e mantém Tapia e Carrillo como dúvidas

A seleção peruana realizou nesta quarta-feira o treino de reconhecimento do gramado em Ecaterimburgo, palco do duelo de quinta-feira, às 12h (de Brasília), contra a França, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A partida é fundamental para as pretensões da equipe sul-americana no Mundial. Depois de perder na estreia por 1 a 0 para a Dinamarca, o Peru precisa da vitória para seguir tranquilo na briga pela vaga às oitavas de final.

No trabalho realizado no local da partida, o técnico Ricardo Gareca mais uma vez não contou com a participação de Renato Tapia e André Carrillo. Ambos fizeram uma atividade à parte e são dúvidas para começar em campo.

O primeiro levou uma pancada contra a Dinamarca e precisou ser substituído. Caso Tapia não tenha condições de jogo, Pedro Aquino entrará em seu lugar. Já Carrillo parece estar em melhores condições e tem mais chances de jogar.

O atacante Paolo Guerrero também poderá começar a partida. Contra a Dinamarca, ele jogou apenas os últimos 30 minutos. Gareca ainda estuda quem sairá para a entrada do experiente atacante. Cueva, que perdeu um pênalti no primeiro jogo, poderá deixar o time.