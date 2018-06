Peru faz primeiro treino na Rússia e jogadores agradecem presença da torcida

A seleção do Peru fez nesta segunda-feira o primeiro treinamento em solo russo para a disputa da Copa do Mundo. A atividade foi realizada na Arena Khimki, nas imediações de Moscou, onde o centroavante Paolo Guerrero e companhia se preparam para a estreia neste sábado, às 13 horas (de Brasília), contra a Dinamarca, em Saransk, pelo Grupo C.

Centenas de torcedores acompanharam o treinamento aberto. No final da movimentação, os jogadores aplaudiram os peruanos que fizeram a festa nas arquibancadas, como em um jogo oficial. “Continuamos trabalhando sem parar. Graças aos nossos fãs!”, retribuiu também a Federação Peruana de Futebol (FPF, na sigla em espanhol) em suas redes sociais.

Depois dos ensaios técnicos e táticos no campo, comandos pelo técnico argentino Ricardo Gareca, os atletas foram tirar fotos oficiais para o Mundial, já com o uniforme da seleção, e gravaram imagens para as televisões usarem nas apresentações antes das partidas.

Depois do primeiro jogo diante dos dinamarqueses, o Peru pega a França, no dia 21, e a Austrália, no dia 26. Além de Paolo Guerrero, outros destaques peruanos entre os 23 convocados para a Copa do Mundo são o lateral-esquerdo Miguel Trauco, também do Flamengo, o meia Christian Cueva, do São Paulo, e o veterano atacante Jefferson Farfán, do Lokomotiv Moscou.