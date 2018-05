Peru faz corte final e define 23 convocados para a Copa com Trauco e Cueva

Desfalcada de Paolo Guerrero, a Federação Peruana anunciou nesta quarta-feira os 23 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da Rússia. O técnico argentino Ricardo Gareca realizou o último corte da lista preliminar e definiu o grupo que vestirá as cores da seleção em seu primeiro Mundial desde 1982.

Gareca havia chamado 24 nomes em uma pré-convocação há duas semanas. Nesta quarta, definiu o corte do defensor Luis Abram, do Vélez Sarsfield, o que resultou na lista final de 23 nomes para o Mundial.

Vale lembrar que a convocação não conta com o nome de Paolo Guerrero. Principal jogador do país, o atacante do Flamengo foi suspenso por 14 meses pela Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) pelo uso de doping e, por isso, não terá condições de atuar na Rússia.

A punição foi definida no início do mês e vai tirar o jogador de ação até janeiro do ano que vem – ele já cumprira seis meses de suspensão provisória após o resultado do exame, no fim de 2017. Guerrero inclusive atacou a federação peruana por supostamente não ajudá-lo o suficiente ao longo do julgamento.

Se Guerrero está fora do Mundial, outros dois jogadores que atuam no Brasil foram lembrados vestirão a camisa do Peru na Copa: o lateral-esquerdo Miguel Trauco, do Flamengo, e o meia Christian Cueva, do São Paulo. Também estão na lista o lateral Advíncula, ex-Ponte Preta, o meia Yotún, ex-Vasco, e o atacante Ruidíaz, ex-Coritiba. O veterano Farfán, atualmente no Lokomotiv Moscou, é outro destaque.

Na última terça, o Peru se despediu de sua torcida em casa, ao derrotar a Escócia por 2 a 0, em amistoso disputado em Lima. Antes da estreia no Mundial, a seleção ainda pega a Arábia Saudita, dia 3 de junho, na Suíça, e a Suécia, seis dias mais tarde, na casa do adversário.

O time peruano está no Grupo C do Mundial, ao lado de França, Austrália e Dinamarca. A estreia acontecerá diante dos dinamarqueses, dia 16 de junho, em Saransk.

Confira a lista de 23 convocados do Peru para a Copa do Mundo:

Goleiros: Pedro Gallese (Veracruz-MEX), Carlos Cáceda (Deportivo Municipal-PER) e José Carvallo (UTC Cajamarca-PER).

Defensores: Aldo Corzo (Universitario-PER), Luis Advíncula (Lobos BUAP-MEX), Miguel Araujo (Alianza Lima), Alberto Rodríguez (Junior Barranquilla), Christian Ramos (Veracruz-MEX), Anderson Santamaría (Puebla-MEX) e Miguel Trauco (Flamengo).

Meio-campistas: Renato Tapia (Feyenoord), Pedro Aquino (Lobos BUAP-MEX), Yoshimar Yotún (Orlando City), Sergio Peña (Granada-ESP), Edison Flores (Aalborg-DEN), Paolo Hurtado (Vitória Guimaraes-POR), Wilder Cartagena (Veracruz-MEX), Nilson Loyola (Melgar-PER), Christian Cueva (São Paulo) e André Carrillo (Watford).

Atacantes: Jefferson Farfán (Lokomotiv-RUS), Andy Polo (Portland Timbers) e Raúl Ruidíaz (Morelia-MEX).