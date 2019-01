Perto do Flamengo, Bruno Henrique se despede do Santos

Mesmo que ainda não tenha sido oficializado como reforço do Flamengo, Bruno Henrique não fala mais como jogador do Santos. Na noite desta segunda-feira, o atacante divulgou um texto de despedida da equipe da Vila Belmiro em que admite saber que a troca de clube dentro do futebol nacional o faz ser alvo de críticas, mas em que também agradece o apoio recebido no período em que ficou no time.

“Fica a lembrança de todos os meus momentos bons e ruins que tive, os momentos bons é claro são os que ficarão sempre na minha memória. Sei que alguns vão criticar, outros vão agradecer, a vida é assim nem sempre serão todos que vão te apoiar, terão aqueles que também irão te criticar, e você terá que seguir com erros e acertos”, escreveu Bruno Henrique em seu perfil no Instagram.

A expectativa é de que o atacante chegue na terça-feira ao Rio para a realização de exames médicos. Sendo aprovado, será anunciado como mais um reforço de peso do Flamengo para 2019. O clube carioca se reforçou nas últimas semanas com o meia Arrascaeta, o atacante Gabriel e o zagueiro Rodrigo Caio.

No último sábado, Bruno Henrique ficou fora da estreia do Santos no Campeonato Paulista ao não se apresentar para o duelo com a Ferroviária, vencido por 1 a 0, na Vila Belmiro. Isso provocou críticas de Jorge Sampaoli, técnico do clube, que contava com o jogador. Ele também atacou a postura dos empresários.

“Às vezes errei, sim, sou ser humano igual a todos, de carne e osso, mas sempre procurei crescer nos meus erros, e a cada dia melhorar nos meus acertos. Nem Deus conseguiu agradar a todos, não vai ser eu que irei conseguir agradar. Fica aqui meu muito obrigado”, disse.

Bruno Henrique tem contrato com o Santos até o fim de janeiro de 2021. O atacante se destacou na primeira temporada pelo clube, a de 2017, tendo marcado 18 gols em 53 jogos. Mas uma lesão no olho e alguns problemas físicos atrapalharam o seu desempenho em 2018, ano em que só fez dois gols em 32 partidas. Em 2019, Bruno Henrique até participou de amistoso contra o Corinthians, na pré-temporada do Santos, mas agora vai se transferir ao Flamengo.