Peres revela interesse de outros times, mas garante Sampaoli no Santos até 2020

O presidente José Carlos Peres afirmou nesta terça-feira que o Santos tem dificuldades para segurar o técnico Jorge Sampaoli diante do interesse de clubes e seleções. O argentino vem sendo especulado no Flamengo, dirigido por Abel Braga, pressionado no cargo e que, curiosamente, foi o primeiro nome na mira do presidente para comandar o time nesta temporada. A seleção do Irã também teria sondado o técnico estrangeiro.

“Clubes no mundo inteiro desejam tê-lo como técnico. Fazemos o possível e o impossível para mantê-lo na Vila Belmiro. Ele tem contrato por dois anos. Esperamos que esse contrato se cumpra (até o fim da temporada de 2020). Tenho certeza que a vontade dele é continuar. Ninguém está imune a um tipo de proposta maior”, disse o dirigente ao SporTV.

Peres garante que Sampaoli quer continuar no Santos. O treinador tem contrato até o fim da temporada 2020, já o tendo comandado em 27 jogos oficiais, com 15 vitórias, seis empates e seis derrotas.

“Ele quer seguir com a gente e conquistar títulos no futebol brasileiro. Bate com a nossa filosofia, vide o investimento que temos feito em jogadores de seleção. Diria que o Santos é uma seleção sul-americana”, comparou Peres, referindo-se aos estrangeiros Felipe Aguilar, Carlos Sánchez, Christian Cueva, Soteldo e Derlis González.

Após dois dias de folga, o Santos volta nesta quarta-feira aos treinos. Domingo, o time enfrentará o Vasco no Pacaembu, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro – a equipe ocupa a quarta posição com sete pontos.