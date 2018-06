Penta em 2002, Luizão pede que seleção recupere confiança para convencer na Copa

Pentacampeão do mundo no time do técnico Luiz Felipe Scolari em 2002, o ex-atacante Luizão avalia que a seleção brasileira precisa recuperar a confiança para estar de vez na briga pelo título na Copa do Mundo da Rússia. Em entrevista ao Estado, ele sugere Douglas Costa, fora do próximo jogo do Brasil por lesão, e Roberto Firmino no time titular para a sequência do torneio, além de destacar a boa fase de Philippe Coutinho.

Luizão diz estar com o otimismo contido após o tropeço do Brasil diante da Suíça (empate por 1 a 1) e da vitória suada, obtida somente nos acréscimos, sobre a Costa Rica por 2 a 0, na última sexta-feira. “O otimismo está em 50%. Ainda temos que analisar os próximos jogos, ainda mais depois dessa vitória sofrida (sobre a Costa Rica). Temos que ver como a equipe vai se comportar daqui para frente para que a gente possa ter uma avaliação de como vai ser”.

Para o ex-atacante, a seleção de Tite ainda não mostrou todo o seu potencial em solo russo depois de fazer a melhor campanha nas Eliminatórias Sul-Americanas e colecionar boas atuações em amistosos. “A equipe precisa ganhar confiança, jogar. O Brasil ainda não jogou”, cravou o pentacampeão. “A partir de agora, a expectativa é de que eles possam jogar aquele futebol bonito que vinham apresentando”.

O ex-jogador não cita motivos que possam ter afetado a seleção neste início de Mundial, mas destaca que é necessário que os jogadores estejam confiantes dentro de campo. “Jogar Eliminatórias e amistosos é uma coisa. A Copa é outra. E é aqui que você conhece o jogador. Lógico que a estreia, você sente. Mas penso que eles precisam ganhar confiança”.

Após a suada vitória brasileira sobre o adversário da América Central, Luizão minimiza as críticas a Tite e cobra ação dos atletas em campo. “O Tite é um bom comandante, tem uma equipe de apoio fantástica, mas não entra em campo. Quem entra em campo são os jogadores”, ponderou o ex-jogador, que espera atuações diferenciadas de Neymar e aposta nos hoje reservas Douglas Costa e Roberto Firmino. Para ele, deveriam estar no time titular.

“Tomara que o Neymar comece a jogar. Ele é um jogador diferenciado, mas certamente sentiu a pressão. A gente viu que o time não depende só dele. Tem outros jogadores que estão muito bem. O Douglas Costa entrou muito bem, o Coutinho está tendo uma Copa maravilhosa e está sendo nosso melhor jogador até agora. Para mim, Douglas Costa não pode ficar fora do time. E eu colocaria o Firmino no lugar do (Gabriel) Jesus”, disse o ex-atacante antes de saber da lesão muscular de Douglas Costa.

Luizão ainda diz ter se surpreendido com os tropeços de outras seleções apontadas como favoritas a brigar pelo título. A Argentina apenas empatou com a estreante Islândia por 1 a 1 e perdeu para a Croácia por 3 a 0. A Alemanha perdeu para o México por 1 a 0. Em tom bem-humorado, Luizão faz o alerta para os riscos de reação desses times. “Essas estreias me surpreenderam muito. Mas penso que essas seleções podem se reerguer. E se isso acontecer, estamos f…”