Pela 1ª vez, cartões podem definir classificados para as oitavas da Copa do Mundo

Os classificados para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 podem ser definidos por meio da quantidade ou da forma com que foram tomados cartões amarelos e cartões vermelhos durante os três primeiros jogos da primeira fase da competição.

Pela primeira vez, a Fifa usa o fair play como um dos critérios de desempate em caso de igualdade de pontos entre as seleções. Tal artifício pode ser usado para definir, por exemplo, os classificados do Grupo B, que conta com Espanha, Portugal, Irã e Marrocos.

Se duas ou mais seleções terminarem este estágio do Mundial com o mesmo número de pontos, o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. O segundo critério é o número de gols marcados nos três jogos. E o terceiro é o confronto direto. E o quarto critério é justamente a quantidade de cartões recebidos durante as partidas. E o quinto e último é o sorteio.

Vale ressaltar que cartões amarelos e vermelhos e a forma com que foram levados terão pesos distintos. Se o jogador tomar um amarelo, é como se perdesse um ponto. Cartão vermelho, depois do segundo amarelo, conta três pontos a menos a uma seleção. Se o atleta for punido com o vermelho direto, são quatro pontos a menos. E se um jogador receber o vermelho de forma direta enquanto já tivesse sido penalizado anteriormente com um amarelo, são cinco pontos a menos para a equipe.

Se mesmo assim as seleções permanecerem empatadas, a Fifa fará um sorteio para definir o classificado às oitavas de final. Neste momento, a Espanha é a primeira colocada do Grupo B, por um cartão amarelo a menos. Com os mesmos quatro pontos dos espanhóis, Portugal é vice-líder por este critério, pois também está igualada com o time de Fernando Hierro em saldo de gols, gols marcados e confronto direto (as seleções empataram por 3 a 3 em duelo na estreia). No número de cartões, Portugal recebeu dois (Bruno Fernandes e Adrien) e a Espanha apenas um (Sergio Busquets).