Pedro Rocha projeta reação do Cruzeiro em jogos em casa e celebra sequência

Vitórias sobre o Ceará, quarta-feira, às 19h15, e diante do Goiás, domingo, às 16 horas, em partidas marcadas para o Mineirão. Isso é o que planeja Pedro Rocha para o Cruzeiro nas duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Só desta forma, segundo o atacante, o campeão mineiro vai se recuperar da derrota na estreia para o Flamengo, no Maracanã.

“As duas próximas rodadas são muito importantes. No Brasileiro, é preciso começar bem. Não tem jogo fácil, não tem time bobo. Sofremos a derrota e precisamos buscar a recuperação”, disse Pedro Rocha.

O duelo com o Flamengo foi o primeiro do atacante como titular pelo Cruzeiro, sendo o terceiro com a camisa do time. Antes de chegar ao clube, Pedro Rocha pouco vinha atuando pelo Spartak Moscou. E ele promete, com uma sequência, melhorar o seu desempenho.

“Para mim é bom. Desta forma, consigo me reacostumar a jogar de novo, pois na Rússia não vinha jogando. Com jogos de quarta e domingo, vou ter uma condição melhor para atuar na Libertadores também”, disse Pedro Rocha, que só poderá ser utilizado por Mano Menezes a partir das oitavas de final da principal competição sul-americana. Classificado antecipadamente, como primeiro colocado no Grupo B, o Cruzeiro ainda tem mais um jogo pela fase de grupos, dia 8, diante do Emelec, no Mineirão.

O jogador cruzeirense afirmou que a derrota diante do Flamengo, de virada, por 3 a 1, serviu de lição para que o grupo perceba que não se pode cometer erros nos jogos do Brasileirão. “Não se pode descuidar. Os jogos são muito equilibrados, difíceis. Qualquer falha pode ser fatal.”

Apesar do resultado ruim no Maracanã, Pedro Rocha, autor do gol do time mineiro, gostou do desempenho que teve ao lado de Fred contra o Flamengo – o centroavante iniciou a jogada do gol do seu companheiro. “Ele (Fred) é um grande jogador. Jogar com ele fica fácil. Ele sabe fazer o pivô muito bem e sempre fala para jogar a bola para ele.”