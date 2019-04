Pedro Rocha chega ao Cruzeiro com festa da torcida no aeroporto de Belo Horizonte

A torcida do Cruzeiro está comemorando bastante a chegada do atacante Pedro Rocha ao clube. O atacante foi confirmado na última terça-feira como novo reforço e já chegou a Minas Gerais na manhã desta quinta, com direito a uma grande festa feita pelos fãs cruzeirenses no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte.

Um numeroso grupo de torcedores foi até o local portando faixas e instrumentos musicais e entoou cânticos para aguardar a chegada do jogador de 24 anos. O atleta, no entanto, desembarcou já cercado por seguranças e teve um breve contato com eles, acenando e cumprimentando os mais próximos – que estavam separados por uma barreira de proteção colocada pela polícia mineira.

Pedro Rocha foi revelado pelo Grêmio, por onde atuou desde 2014 nas categorias de base. Subindo ao time profissional, ganhou destaque em 2016, quando levou o Grêmio ao título da Copa do Brasil, e em 2017, na fase de grupos da campanha que culminou com a conquista da Copa Libertadores. Na metade daquele ano, foi vendido para o Spartak Moscou, da Rússia.

No clube europeu, o atacante teve poucas oportunidades de entrar em campo. Assim, a equipe mineira tentou a contratação por empréstimo com o auxílio de um patrocinador, que teria pago integralmente o valor do negócio. Ele ficará até dezembro na Toca da Raposa.

Após a vitória sobre o Emelec pela Libertadores na quarta-feira, Pedro Rocha foi elogiado pelos jogadores cruzeirenses. “Tem uma qualidade imensa”, afirmou o meia Rodriguinho. O lateral-direito Edilson e o goleiro Fabio também comemoraram a vinda do atleta, que é mais um a atuar no setor ofensivo do clube – onde disputam vaga o próprio Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, Robinho, Raniel, Fred e Sassá.