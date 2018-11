Pavón é relacionado para final, mas deve desfalcar o Boca diante do River

O técnico Guillermo Barros Schelotto divulgou nesta quarta-feira os relacionados para representar o Boca Juniors na grande final da Libertadores, sábado, no Monumental de Núñez. A grande surpresa ficou por conta da presença do atacante Cristian Pavón, que, no entanto, deverá mesmo desfalcar a equipe.

Pavón deixou o empate por 2 a 2 na ida, em La Bombonera, com uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. Desde então, ficou afastado dos treinos da equipe, por isso a surpresa quando seu nome apareceu entre os convocados para a grande decisão.

A tendência, porém, é que Schelotto tenha relacionado Pavón como uma forma de homenagear o jogador, manter o mistério e incentivar o elenco. Afinal, o treinador convocou praticamente todos os nomes disponíveis, já que foram 24 atletas listados por ele.

Sem Pavón, Schelotto tem pelo menos três alternativas para compor o ataque do Boca. Ele pode repetir o que fez na ida, colocar o inspirado Benedetto e atuar com dois jogadores mais fixos no setor. Titular em boa parte da campanha, Mauro Zárate é outra opção. E o treinador pode ainda escalar Carlitos Tévez, que entrou no jogo de ida e é o preferido da torcida.

Esta, porém, não é a única dúvida de Schelotto. Benedetto, provável titular, também pode entrar também na vaga de Ábila e atuar como centroavante, sua posição de ofício. Na lateral direita, Jara e Buffarini brigam por um lugar no time. E, na imprensa argentina, há quem diga que o goleiro Andrada, que fraturou o maxilar em choque com Dedé nas quartas de final, pode ter o retorno acelerado e substituir Rossi no sábado.