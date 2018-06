Paulinho nega se incomodar com função defensiva para ajudar Coutinho na seleção

Um dos jogadores mais importantes dentro do esquema tático do técnico Tite na seleção brasileira, por ter uma função que exige bastante deslocamento em campo, o volante Paulinho disse que não se importa de se sacrificar para que Philippe Coutinho tenha mais liberdade para construir jogadas para o time. Ele recebeu essa orientação do técnico Tite e não se incomodou em mudar o posicionamento.

“Eu já trabalhei com o professor (no Corinthians) e algumas vezes fazia esse trabalho, ela pedia para que eu baixasse um pouquinho (jogasse mais atrás). Posso ficar um pouco mais e liberar o Coutinho, porque ele é um jogador de qualidade impressionante. Houve esse pedido e não vejo problema nenhum. O que eu mais quero fazer é ajudar a equipe”, disse o jogador do Barcelona em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após o treinamento da seleção em Sochi.

Mesmo porque Paulinho tem grande gratidão por Tite, que o trouxe de volta à seleção brasileira depois de um longo período de esquecimento. “Quando eu saí do Tottenham para ir para a China, sabia que iria me distanciar da seleção, mas meu maior objetivo era jogar”, disse. “Eu tinha um foco, que era dar sequência para aí sim retornar à seleção. Depois que o Tite assumiu, eu mantive o trabalho em alto nível porque sabia que estava sendo observado. Eu resgatei minha confiança.”

Paulinho garante que chega à Copa do Mundo muito bem fisicamente. Ele passou uma longa temporada no futebol chinês antes de chegar ao Barcelona no início do ano, mas assegura que isso não afetou sua condição.

“Minha ida para a China foi importante porque consegui manter um nível muito bom, alto, e tive novamente oportunidade na seleção. Depois de alguns anos o futebol faz com que você vá evoluindo”, afirmou.

Neste período de pouco mais de 20 dias em que a seleção está treinando para o Mundial, Paulinho também se preocupou em aprimorar a forma física. E não temeu se desgastar demais ou sofrer alguma contusão por causa do ritmo intenso dos treinos.

“A gente sabe que dentro do futebol, numa preparação de Copa, sempre pode acontecer alguma coisa, como aconteceu com o Renato (Augusto) e o Fred”, disse. “Mas a gente vem trabalhando muito bem a preparação.”

Dessa maneira, entende Paulinho, o Brasil pode, sim, ser considerado um dos favoritos ao título na Rússia, embora com os pés no chão. “As expectativas para o Mundial são as melhores possíveis. A gente sabe das dificuldades, os adversários estão bem, mas estamos fazendo um grande trabalho, praticando um futebol competente e alegre.”