Patrick treina normalmente e deve reforçar o Inter na semifinal do Gaúcho

Um dia depois de passar às semifinais do Campeonato Gaúcho, mesmo com a derrota em casa para o Novo Hamburgo, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira. O técnico Odair Hellmann comandou treinamento no CT do Parque Gigante e teve no volante Patrick sua principal novidade.

O jogador está afastado há cerca de duas semanas, graças a uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele já havia trabalhado na semana passada, mas somente agora treinou normalmente ao lado dos companheiros. Com isso, deve reforçar o Internacional nas semifinais do Gaúcho.

“Estou sem dor, estou pronto para dar o meu melhor em campo. Estamos nos preparando e vamos entrar com a atenção redobrada para fazer um grande jogo e vencer a partida”, declarou o volante em entrevista coletiva nesta quinta.

Patrick deve reforçar um time formado por reservas nesta primeira partida das semifinais, no domingo. Como tem o confronto pela Libertadores diante do River Plate na quarta-feira que vem, no Beira-Rio, Odair deve poupar suas principais peças no fim de semana.

Se repetir o time que treinou nesta quinta, o treinador levará o Inter a campo no domingo com: Daniel; Bruno, Roberto, Emerson Santos e Uendel; Rithely, Camilo, Patrick, Guilherme Parede e Wellington Silva; Tréllez.