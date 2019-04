Patrick pede Inter ‘pilhado’ para evitar erros no ‘maior clássico do Brasil’

Em busca de seu primeiro título no Internacional, o volante Patrick sugeriu que a equipe deva entrar pilhada contra o arquirrival Grêmio no que ele considera ser “o maior clássico do Brasil”. O duelo, o primeiro da decisão do Campeonato Gaúcho, será neste domingo, às 16 horas, no Beira-Rio.

“Conquistar o primeiro título é muito importante. A tradição do Inter é sempre estar buscando os títulos. É um jogo difícil, que todo mundo gostaria de jogar. O Inter vai brigar pelo título em todas as competições esse ano. A tradição do clássico já diz por si só. É o maior clássico do Brasil. Tem que entrar pilhado, com adrenalina lá em cima para não ser surpreendido”, disse Patrick em entrevista coletiva neste sábado.

O volante assegurou que o Inter está ciente de que, no Gre-Nal, não pode repetir os erros cometidos nos últimos dois jogos da Copa Libertadores, em que a equipe chegou a abriu 2 a 0 e levou o empate. Contra o River Plate, ficou no 2 a 2, mas diante do Palestino o time de Odair Hellmann fez o terceiro gol e venceu por 3 a 2.

“Não pode cometer os erros que cometeu. Cada um sabe o que tem que fazer dentro de campo, temos que continuar com ritmo. É mais se preparar mentalmente para fazer grande jogo”, comentou o volante, que elogiou o toque de bola do rival. “O Grêmio tem um bom toque de bola, poder ofensivo muito forte. É jogar o jogo. Entrar forte na marcação. E quando tiver com a bola, criar e poder concluir em gol”, acrescentou.

MISTÉRIO – A preparação para o clássico foi encerrada na manhã deste sábado com um treino fechado no Beira-Rio, mantendo o mistério sobre a presença na partida do volante Rodrigo Dourado, que se recupera de entorse no joelho esquerdo. Rodrigo Lindoso e Rithely disputam a vaga do capitão da equipe, caso ele não jogue.

A escalação provável do Inter é: Marcelo Lomba; Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado (Rithely ou Rodrigo Lindoso), Edenílson, Patrick, D’Alessandro e Nico López; Guerrero.