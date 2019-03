Patrick fica fora de treino e deve desfalcar o Inter contra o Novo Hamburgo

Um dia depois de bater o Novo Hamburgo por 2 a 0, o Internacional se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou a preparação para as quartas de final do Campeonato Gaúcho, diante do mesmo adversário. Ao menos na primeira partida, sábado, no Estádio do Vale, o técnico Odair Hellmann não deve contar com o volante Patrick.

O jogador se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na vitória sobre o Alianza Lima, pela Libertadores. De lá para cá, foi desfalque contra o Grêmio, quando o Inter utilizou os reservas, e o Novo Hamburgo. Nesta quinta, ele sequer participou do trabalho em campo.

Quem também preocupa para o confronto é o meia D’Alessandro. O argentino deixou a partida com o Novo Hamburgo sentindo um desconforto na coxa esquerda e seria reavaliado. Nesta quinta, ele ficou na parte interna do CT, assim como os outros titulares do duelo de quarta.

A boa notícia no Inter fica por conta de dois retornos. O meio-campista Nonato volta a ficar à disposição de Odair após ser expulso diante do Grêmio, assim como Nico López, que cumpriu quatro jogos de suspensão por conta da confusão ocorrida diante do Juventude.

O lateral Iago avaliou a campanha do Inter na primeira fase e garantiu que a equipe chega forte às quartas de final. “Mostramos a força do nosso grupo no decorrer do campeonato, mostramos a nossa qualidade. Isso foi bom para todos jogadores mostrarem sua qualidade para o Odair”, comentou.