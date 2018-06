Patric volta ao Atlético-MG e trata clássico como decisão: ‘Divisor de águas’

Em momento ruim no Campeonato Brasileiro e pressionado pela torcida, o Atlético Mineiro encara como decisão o clássico contra o América-MG, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. “É divisor de águas para nós, para o resto do ano. Necessitamos de foco e muita atenção no que vamos fazer”, afirmou o lateral-direito Patric, que retorna ao time titular.

Sobre a responsabilidade de colocar a equipe novamente nos trilhos do Brasileirão, Patric admite que existe pressão, mas tentou minimizar. “Não ganhamos título neste ano, saímos de competições importantes e agora temos o Brasileiro. Somos cobrados, jogar no Atlético-MG é isso, tem essa pressão. Espero que possamos retomar o caminho das vitórias, retornar ao G-4 e ali permanecer, para ter chance real de brigar pelo título. Mas temos de pensar passo a passo. Não podemos trazer pressão externa, porque vira opressão. Vamos controlar nossa emoção. Cabeça forte, corpo forte. Todos atletas que estão aqui precisam brindar a mente para que possamos vencer”.

O meia Gustavo Blanco, líder de assistências no Brasileirão, com quatro passes para gol, comemorou a boa forma, mas disse pensar no coletivo. E concorda com Patric. “Não podemos carregar esse peso extra. A gente sabe da pressão. Temos de jogar com alegria e imprimir nosso ritmo. Agora, no Brasileiro, cada jogo é uma final para a gente”.

Para enfrentar essa fase difícil, em que a equipe não vence há três jogos, o técnico Thiago Larghi escolhe uma formação mais experiente. Patric, por exemplo, volta ao time titular. Tem 29 anos, 10 a mais do que Emerson, que vinha jogando.

Leonardo Silva, de 39 anos, vai compor a zaga contra o América-MG. E para substituir o lateral-esquerdo Fábio Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Juninho vai a campo – este com 23 anos, mas com rodagem por equipes como Coritiba e Palmeiras. “Somos uma equipe. Thiago sempre tratou todo mundo igual, para todos trabalharem firme, para estarem preparados em sua oportunidade.. É um momento delicado e difícil. Quando a gente veste essa camisa é para honrar, seja por 90 minutos ou 1 minuto. Estamos aqui para executar nossa função”, discorreu Patric.

O Atlético-MG está na 10.ª posição no Brasileirão, com 14 pontos. O América-MG tem 13, em 11.º. “Sabemos que necessitamos de uma vitória, que nesse jogo é muito importante. Estamos um ponto à frente do América-MG. Temos certeza que vai querer passar à nossa frente e cabe a nós não deixarmos. É jogo de detalhes, de concentração, de confiança, muita fé e coragem”, completou Patric.

O provável Atlético-MG será formado por: Victor; Patric, Leonardo Silva, Gabriel e Juninho; Adilson, Gustavo Blanco, Luan e Cazares; Róger Guedes e Ricardo Oliveira.