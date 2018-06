Partida do amador é encerrada por falta de segurança em Santa Bárbara

A abertura da segunda fase do Campeonato Barbarense de Futebol Amador foi marcada por uma confusão no jogo entre PSV/Zabani e Bandeirantes. Por falta de segurança, a arbitragem encerrou a partida aos 28 minutos do segundo tempo. Há relatos de que houve desavença nos arredores do campo. Um homem teria, inclusive, efetuado disparos com arma de fogo. O caso aconteceu no CSU (Centro Social Urbano), na Vila Sartori. A rodada ocorreu neste sábado (9).

O jogo terminou com vitória do Bandeirantes por 3 a 2. Não haverá a disputa dos minutos restantes. As informações são da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). A pasta comunicou que analisará o relatório da arbitragem nesta terça-feira (12) e que aplicará as punições devidas.

EM CAMPO. No duelo entre as duas melhores equipes da primeira fase, o São Fernando levou a melhor. O time venceu o Esmeralda por 4 a 1 neste sábado, no CEM (Centro Esportivo Municipal) Mirzinho Daniel.

“A concentração foi muito importante. Saímos atrás no placar, mas tivemos tranquilidade. E, daí por diante, não sofremos nenhum tipo de perigo”, disse o volante Bismarck, jogador profissional que atua pelo São Fernando.

Com esse resultado, o São Fernando assumiu a liderança do Grupo D. No Grupo E, a primeira colocação é do Romano, que venceu o União Aparecida por 3 a 2. Nesta fase, existem duas chaves com quatro times em cada uma. Os dois primeiros de cada grupo avançarão para as semifinais.

6ª rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador

Esmeralda 1 x 4 São Fernando

União Aparecida 2 x 3 Romano

Lado Leste 0 x 0 Holanda

PSV/Zabani 2 x 3 Bandeirantes