Paris Saint-Germain anuncia renovação de contrato de Di María até 2021

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato de Angel Di María. Desde 2015 atuando pelo clube da capital francesa, o meia argentino teve seu vínculo com o time estendido até a metade de 2021.

“É com grande satisfação que renovo meu compromisso com o Paris Saint-Germain hoje”, disse Di María. “Há três anos, encontrei aqui, em Paris, um contexto extraordinário para florescer. Dia após dia, sinto-me honrado e extremamente motivado para participar de um projeto tão ambicioso, que não existe em nenhum outro lugar na Europa”, emendou o argentino de 30 anos.

Titular no time comandado pelo alemão Thomas Tuchel, Di María marcou sete gols e deu seis assistências em 15 partidas em que atuou nesta temporada. Os seus números são inferiores somente aos de Mbappé e Neymar, que são os artilheiros da equipe nesta jornada 2018/2019 do futebol europeu.

O argentino conquistou duas vezes o Campeonatos Francês, levantou três taças da Copa da França, outros três troféus da Copa da Liga Francesa e venceu por duas vezes a Supercopa da França pelo Paris Saint-Germain.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, não poupou elogios a Di María e celebrou a renovação de contrato do meia. “Sinto uma grande satisfação na hora de prorrogar o contrato de Angel Di María”, disse o mandatário. Aos 30 anos, Angel vive um momento fantástico em sua carreira. A combinação de seu talento e sua experiência no mais alto nível o colocam mais do que nunca entre os melhores jogadores do mundo”, destacou.