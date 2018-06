Paraná larga na frente na final da categoria Sênior

O Paraná Construção e Acabamentos largou em vantagem na final da Copa Mag Sac Embalagens, na categoria Sênior. Na última quinta-feira, equipe derrotou o Auto Escola São Vito/Depósito Campeão por 6 a 2, no jogo de ida da decisão. O campeonato acontece na Sede Náutica do Rio Branco, em Americana.

A partida da volta vai acontecer na próxima sexta-feira. Com um novo triunfo ou até um empate, o Paraná Construção e Acabamentos ficará com o título. Em caso de vitória do Auto Escola São Vito/Depósito, haverá prorrogação. Nesse cenário, se o empate persistir, o Auto Escola São Vito/Depósito será campeão, pois tem melhor campanha no torneio.

Na categoria Jovens, os jogos da volta das semifinais serão neste sábado. O Bar do Rio Branco/Alumaquinas está à frente do adversário Viel Seguros/Shopping Via Direta, já que venceu o primeiro confronto por 5 a 2. Na outra semifinal, na partida de ida, houve empate por 3 a 3 entre Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência e Trevilub/Manserv.

Na categoria Intermediária, a fase classificatória acabou, e as quartas de final vão ocorrer na próxima terça. Os oito participantes ainda estão na disputa.

COPA MAG SAC EMBALAGENS

Semifinais da categoria Jovens

SÁBADO (23/06)

15h00 Bar do Rio Branco/Alumaquinas x Viel Seguros/Shopping Via Direta

15h00 Duarte Jr. Imobiliária/Apollo Conveniência x Trevilub/Manserv

Final da categoria Sênior

Paraná Construção e Acabamentos 6 x 2 Auto Escola São Vito/Depósito Campeão

14ª rodada da categoria Intermediária

Supermercado Salto Grande 3 x 1 Cartonagem Ipiranga

Casa do Construtor 2 x 6 Spazio Beach B

Rio Branco 5 x 4 Spazio Beach A

Posto 7 4 x 2 Petshop Padovani/Toco Representações