Paraná goleia na Copa do Brasil em dia com 4 empates e 5 vitórias por 1 a 0

Mais 12 clubes avançaram à segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, em dia marcada pelo equilíbrio de forças. Cinco vitórias foram conquistadas pelo placar mínimo, enquanto outros quatro jogos terminaram empatados. O placar mais dilatado foi do Paraná, que fez 5 a 2 sobre o Itabaiana, em Sergipe. O time vai aguardar o confronto entre Americano-RJ e Londrina para saber o seu próximo adversário.

Estreante em competições nacionais, o Votuporanguense perdeu em casa, no interior de São Paulo, para o Ypiranga-RS, por 1 a 0. O time gaúcho avançou e já conhece o seu adversário. Vai ser o Fluminense, que na terça-feira fez 5 a 0 sobre o River-PI, na abertura da competição.

Após conquistar o acesso à elite nacional em 2018, o CSA acabou eliminado ao perder por 1 a 0 para o Mixto, em Cuiabá (MT). O time do Mato Grosso vai pegar São José-RS ou Chapecoense. Outro time da região Centro-Oeste que avançou foi o Luverdense ao empatar por 0 a 0, fora, com o Corumbaense-MS. Na segunda fase, vai enfrentar Boavista-RJ ou Figueirense.

Em casa, o Foz do Iguaçu fez 1 a 0 no Boa e agora vai pegar o Ceará, que garantiu sua vaga ao empatar fora, por 1 a 1, com o Central-PE. Mesmo fora de casa, o Juventude avançou ao ganhar por 1 a 0 do Palmas-TO e aguarda o vencedor de São Raimundo-RR x América-MG.

O América-RN segurou o 0 a 0, fora, contra o Sobradinho-DF, indo adiante para duelar com o Santos, que atropelou o Altos-PI, por 7 a 1. Em casa, o Atlético-CE ganhou por 2 a 0 do Joinville, esperando o vencedor de Brusque x Atlético-GO.

O novato Santa Cruz de Natal-RN também se classificou. Aproveitou o fator campo para vencer o Tupi por 1 a 0 e agora espera o duelo entre Rio Branco-AC e Bahia. O Vasco sofreu para empatar com o Juazeiro-BA, por 2 a 2, e pegou sua vaga para enfrentar Serra-ES ou Remo.

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa do Brasil:

Votuporanguense-SP 0 x 1 Ypiranga-RS *

Altos-PI 1 x 7 Santos *

Sobradinho-DF 0 x 0 América-RN *

* Foz do Iguaçu 1 x 0 Boa

* Santa Cruz-RN 1 x 0 Tupi

*Mixto-MT 1 x 0 CSA

Palmas 0 x 1 Juventude *

Corumbaense-MS 0 x 0 Luverdense *

*Atlético Cearense 2 x 0 Joinville

Itabaiana-SE 2 x 5 Paraná *

Juazeirense 2 x 2 Vasco *

Central-PE 1 x 1 Ceará *

* Times classificados