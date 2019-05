Paraná derrota CRB em casa e vence a primeira na Série B

O Paraná conquistou sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado ao derrotar o CRB pelo placar de 1 a 0, no Estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela segunda rodada. O único gol do duelo foi marcado por Guilherme Santos.

Com o resultado, o Paraná soma quatro pontos, já que na estreia empatou com Vila Nova, por 1 a 1. O CRB segue sem pontuar. Na rodada inicial, perdeu para o Londrina, por 2 a 1.

O primeiro tempo foi todo do Paraná. O CRB não conseguiu se impor e viu o adversário dominar a etapa inicial. A primeira boa chance aconteceu aos 14 minutos. Em cobrança de falta de Itaqui, Edson Mardeen foi buscar no ângulo, salvando o time alagoano.

A pressão do time da casa acabou dando resultado aos 20 minutos. Após Guilherme Mattis afastar a bola, Guilherme Santos dominou na entrada da área e chutou no fundo das redes. Mesmo depois do gol, o CRB não conseguiu esboçar reação.

Com isso, o Paraná continuou em cima e viu Guilherme Mattis salvar uma bola em cima da linha, em chute de Matheus Anjos. O time mandante tentou ampliar o marcador, mas acabou levando boa vantagem para o intervalo.

No segundo tempo, o CRB voltou com duas mudanças e cresceu na partida. Aos dez minutos, enfim o clube alagoano conseguiu ameaçar o Paraná. Em cobrança de falta de Felipe Ferreira, Thiago Rodrigues defendeu.

No entanto, o Paraná voltou a crescer no duelo e chegou com perigo aos 31 minutos. Em cruzamento de Alesson, Sciola desviou e Edson Mardden aplicou um milagre, mas não o suficiente para evitar a derrota do clube alagoano na noite deste sábado.

Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Cuiabá no sábado, às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). No mesmo dia e horário, o CRB visita o Brasil no Bento Freitas, em Pelotas (RS).

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 x 0 CRB

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Itaqui, Luiz Otávio e Matheus Anjos (Fernando Neto); Alesson (Marylson), Ramon (Caio Rangel) e Jenilson. Técnico: Matheus Costa.

CRB – Edson Mardden; Júnior (Daniel Borges), Ewerton Páscoa, Guilherme Mattis e Igor; Claudinei, Dirceu Lucas, Felipe Ferreira e Guilherme Costa (Felipe Menezes); William Barbio e Victor Rangel (Zé Carlos). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL – Guilherme Santos, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thiago Rodrigues, Itaqui e Luiz Otávio (Paraná); Igor e Dirceu Lucas (CRB).

ÁRBITRO – Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA – R$ 110.755,00.

PÚBLICO – 4.690 pagantes.

LOCAL – Estádio Durival de Britto, em Curitiba (PR).