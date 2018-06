Paraná bate Bahia em duelo direto contra rebaixamento, mas ambos seguem na degola

Após um início ruim no Campeonato Brasileiro, o Paraná vai dando sinais de reação e chegou à segunda vitória seguida nesta quinta-feira ao bater o Bahia por 1 a 0, no estádio Durival Britto, em Curitiba, pela 10.ª rodada.

Mesmo com a vitória, o time da casa ainda está na 18.ª posição, dentro da zona do rebaixamento, com nove pontos. O Bahia, com um ponto a menos, passa a ser o 19.º e penúltimo colocado, acima apenas do lanterna Ceará, que só tem quatro pontos. A Chapecoense, primeiro time fora da zona da degola, soma 10.

O Bahia começou mais presente no campo de ataque, mas era o Paraná que criava as chances de mais perigo. Na melhor oportunidade da primeira etapa, o goleiro Douglas tocou com a mão fora da área e, na cobrança da falta, Thiago Santos acertou a trave.

Na resposta do Bahia, Flávio arriscou de longe e obrigou o goleiro Thiago Rodrigues a fazer boa defesa. Na sequência, o meia Zé Rafael também bateu da entrada da área e a bola passou raspando a trave.

Na segunda etapa, o Paraná ficou mais ofensivo com as entradas de Carlos e Silvinho e as alterações deram resultado aos 20 minutos. O próprio Silvinho começou a jogada, tabelou com Léo Itaperuna e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

O Bahia tentou pressionar no final para buscar o empate, mas não conseguiu ter a mesma presença no ataque como no início do jogo. No último lance, Lucas Fonseca ainda conseguiu cabecear aproveitando cruzamento de Lucas Fonseca, mas Thiago Rodrigues fez a defesa e garantiu a vitória.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 11.ª rodada do Brasileirão. O Bahia recebe o Botafogo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, enquanto que o Paraná vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã.

FICHA TÉCNICA

PARANÁ 1 x 0 BAHIA

PARANÁ – Thiago Rodrigues; Júnior, Jesiel, Rayan e Igor; Leandro Vilela, Jhonny Lucas (Carlos), Caio Henrique e Carlos Eduardo (Silvinho); Léo Itaperuna e Thiago Santos (Alex Santana). Técnico: Rogério Micale.

BAHIA – Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Flávio, Elton (Fernandinho) e Zé Rafael (Ítalo); Élber e Vinícius (Allione). Técnico: Cláudio Prates (interino).

GOL – Silvinho, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Jhonny Lucas, Carlos e Caio Henrique (Paraná); Gregore e Vinícius (Bahia).

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (RJ).

RENDA – R$ 67.635,00.

PÚBLICO – 4.153 pagantes (4.927 no total).

LOCAL – Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).