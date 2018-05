Paralisação dos caminheiros adia reunião da LAF

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Devido aos reflexos da greve dos caminhoneiros, a LAF (Liga Americanense de Futebol) adiou o Congresso Técnico da Copa Jocle de Futebol Amador. O evento aconteceria nesta quarta-feira (30). A entidade informou que ainda definirá a nova data da reunião. Segundo a Liga, o encontro servirá para “discussão e definição do regulamento, sede para os jogos e arbitragem”.

A competição tem 21 equipes inscritas: São Roque, São Vito, Guanabara, Descubra, América, Parque Novo Mundo, Parná, Pernambuco, Parque Gramado, Cantareira, Americana, Atlético Lírios, Vila Nova, Guerreiros do Alvorada, Lazio Americana, Santa Maria, Unidos do Mathiensen, Morada do Sol, Bela Vista, Unidos da Morada e Americana 2.

O torneio terá início em 22 de julho. A LAF comunicou que a tabela de jogos está em elaboração. Cinco times vão cair para a segunda divisão.