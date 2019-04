Paraguaios ficam à disposição de Vitor Mosca no Leão da 13

Foto: Divulgação

Os três paraguaios que integram o elenco do União Barbarense, enfim, estão regularizados para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão. Eles apareceram no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Os “reforços” do clube são o zagueiro Martinez, o volante Herrero e o atacante Hernan. Herrero e Martinez chegaram ao alvinegro em 26 de fevereiro, no primeiro dia da pré-temporada, enquanto Hernan trabalha com o elenco barbarense desde 4 de março.

Nesta quarta-feira, porém, dois deles tiveram problemas. Martinez não treinou por conta de uma inflamação na garganta, e Herrero sofreu um desconforto muscular no meio do treinamento.

O técnico Vitor Mosca espera contar com a dupla na partida deste domingo, contra o Jaguariúna, fora de casa. O jogo, que começa às 10 horas, é válido pela quarta rodada da competição.

O treinador também aguarda a regularização do volante Luvizeto, que estava em avaliação no União e foi aprovado pela comissão técnica. O atleta já passou pela equipe Sub-20 do alvinegro, em 2017.

NEGATIVA. O zagueiro Marcio, que tinha sido anunciado como reforço pela diretoria, não vai mais jogar pelo Leão da 13. Ele pertence ao São Bento. Conforme nota divulgada pelo alvinegro, o empresário dele não concordou com o acordo feito entre os clubes.

Na semana passada, o União também havia informado que contaria, desde a última segunda, com o empréstimo de quatro atletas do Capivariano, sem divulgar os nomes. Mas eles ainda não apareceram.