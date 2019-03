Paraguai chama Gatito, Gómez, Piris da Motta, Derlis e Romero para amistosos

A primeira lista de convocados do técnico Eduardo Berizzo à frente da seleção paraguaia conta com cinco jogadores que estão em clubes brasileiros: o goleiro Gatito Fernández (Botafogo), o zagueiro Gustavo Gómez (Palmeiras), o volante Piris da Motta (Flamengo) e os atacantes Derlis González (Santos) e Ángel Romero (Corinthians).

O argentino Brerizzo foi contratado para suceder o colombiano Juan Carlos Osorio, que ficou à frente da seleção paraguaia apenas de setembro a janeiro, alegando problemas pessoais para deixar o cargo. E os primeiros jogos do treinador à frente da equipe vão ser nos dias 22, em New Jersey, contra o Peru, e 26, em Santa Clara, diante do México.

Para os clubes brasileiros, a inclusão de seus jogadores em uma lista restrita a atletas que atuam fora do Paraguai pode ser um problema. Afinal, no fim de semana dos dias 23 e 24, quando eles estarão na seleção, serão disputadas a rodada final da primeira fase da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, e também os jogos de ida das quartas de final do Paulistão.

Dos cinco jogadores que atuam no País, o nome que mais chama a atenção na relação é o de Romero, pois o atacante ainda não atuou pelo Corinthians em 2019 em função do impasse envolvendo a renovação do seu contrato, que se encerrará em julho.

Os amistosos serão um passo importante na preparação do Paraguai para a Copa América, que começará em junho, no Brasil. Mas o principal objetivo de Berizzo é a classificação para a Copa do Mundo de 2022 através das Eliminatórias Sul-Americanas. A seleção paraguaia não disputa o Mundial desde 2010, quando caiu nas quartas de final.

Confira a lista de convocados do Paraguai:

Goleiros: Roberto “Gatito” Fernández (Botafogo) e Antony Silva (Huracán).

Defensores: Bruno Valdez (América do México), Fabián Balbuena (West Ham), Robert Rojas (River Plate), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Boca Juniors), Lorenzo Melgarejo (Spartak Moscou) e Saúl Salcedo (Huracán).

Meio-campistas: Robert Piris Da Motta (Flamengo), Christian Paredes (Portland Timbers), Almirón (Newcastle), Oscar Romero (Shanghai Shenhua), Héctor Villalba (Atlanta United), Alejandro Romero (New York Red Bulls) e Matías Rojas (Defensa y Justicia).

Atacantes: Derlis González (Santos), Hrnán Pérez (Espanyol), Federico Santander (Bologna), Carlos González (Pumas), Antonio Sanabria (Genoa), Cecilio Domínguez (Independiente) e Ángel Romero (Corinthians).